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В Украину идет резкое похолодание с дождями: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет резкое похолодание с дождями. Ухудшение погоды ожидается на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Резкое похолодание придет в Украину 9 ноября. Вместе с дождями в областях опустится температура воздуха.

Во всех регионах будут осадки, в Донецкой, Запорожской и южных областях - усиленные. Ожидается ливень.

Температура воздуха днем на западе составит +4+7, а ночью +2+5. На севере днем +6+8, а ночью +3+5. В восточных областях прогнозируют днем +8+11, а ночью +3+8.

В центральных областях днем будет +6+10, а ночью +3+6. На юге - днем +10+13, а ночью +7+10.

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