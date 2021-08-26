В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

В Україну прийде потепління у неділю. Попри те, що будуть дощі у західних областях, температура повітря підніметься до +33 градусів у центрі, на півдні та сході.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Потепління прийде в Україну 29 серпня. Хоча в цей день будуть дощі в західних та Житомирській областях.

Температура повітря вдень на заході вдень буде +20+24, а вночі +10+13. На півдні вдень очікується +27+33, а вночі +16+20. На сході вдень прогнозують +30+33, а вночі +15+17. Північ країни теж буде теплий, вдень +27+29, а вночі +13+15. У центрі вдень буде +27+33, а вночі +14+17.

30 серпня також протримається висока температура повітря.