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Якою буде погода у перший місяць осені: прогноз Укргідрометцентру на вересень

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Україна, Середа 25 серпня 2021 14:37
Якою буде погода у перший місяць осені: прогноз Укргідрометцентру на вересень Фото: Укргідрометцентр дав прогноз на вересень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.

Як зазначається в повідомленні, "вересень - перехідний місяць від літа до осені".

Дані багаторічних спостережень свідчать, становить 13-17 градусів тепла, у південній частині місцями 18-20 градусів тепла, в гірських районах 9-15 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 1-8 градусів т морозу, на півдні місцями 0-1 градусів тепла, в Криму до 5 градусів тепла. Абсолютний максимум температури повітря - 33-38 градусів тепла, в гірських районах 24-32 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, в Карпатському регіоні місцями 77-108 мм, на високогір′ї Карпат 126-130 мм.

Нагадаємо, у липні 2021 року переважна більшість (84%) українців переконані, що на наших очах на планеті відбувається глобальна зміна клімату. Не згоден з цим тільки кожен десятий (11%) житель України, а ще 5% - не визначилися.

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