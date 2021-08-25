Якою буде погода у перший місяць осені: прогноз Укргідрометцентру на вересень

У вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми. Як зазначається в повідомленні, "вересень - перехідний місяць від літа до осені". Дані багаторічних спостережень свідчать, становить 13-17 градусів тепла, у південній частині місцями 18-20 градусів тепла, в гірських районах 9-15 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря становить 1-8 градусів т морозу, на півдні місцями 0-1 градусів тепла, в Криму до 5 градусів тепла. Абсолютний максимум температури повітря - 33-38 градусів тепла, в гірських районах 24-32 градусів тепла. Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині локально 28-36 мм, в Карпатському регіоні місцями 77-108 мм, на високогір′ї Карпат 126-130 мм.