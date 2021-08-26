В Україну йде потепління: синоптики назвали дату
В Україну прийде потепління у неділю. Попри те, що будуть дощі у західних областях, температура повітря підніметься до +33 градусів у центрі, на півдні та сході.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Потепління прийде в Україну 29 серпня. Хоча в цей день будуть дощі в західних та Житомирській областях.
Температура повітря вдень на заході вдень буде +20+24, а вночі +10+13. На півдні вдень очікується +27+33, а вночі +16+20. На сході вдень прогнозують +30+33, а вночі +15+17. Північ країни теж буде теплий, вдень +27+29, а вночі +13+15. У центрі вдень буде +27+33, а вночі +14+17.
30 серпня також протримається висока температура повітря.
Нагадаємо, сьогодні в Україні, зокрема у Києві, значно похолодало. Зараз у столиці йде дощ, а температура повітря опустилась до +16.
Зазначимо, у Київській області оголошено штормове попередження у найближчу годину.
Раніше повідомлялось, що у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.