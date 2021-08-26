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В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

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Киев, Четверг 26 августа 2021 12:42
В Украину идет потепление: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину придет потепление в воскресенье. Несмотря на то, что будут дожди в западных областях, температура воздуха поднимется до +33 градусов в центре, на юге и востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Потепление придет в Украину 29 августа. Хотя в этот день будут дожди в западных и Житомирской областях.

Температура воздуха днем на западе днем будет +20+24, а ночью +10+13. На юге днем ожидается +27+33, а ночью +16+20. На востоке днем прогнозируют +30+33, а ночью +15+17. Север страны тоже будет теплый, днем +27+29, а ночью +13+15. В центре днем будет +27+33, а ночью +14+17.

В Украину идет потепление: синоптики назвали дату30 августа также продержится высокая температура воздуха.

Напомним, сегодня в Украине, в частности в Киеве, значительно похолодало. Сейчас в столице идет дождь, а температура воздуха опустилась до +16.

Отметим, в Киевской области объявлено штормовое предупреждение в ближайший час.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

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