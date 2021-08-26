В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

В Украину придет потепление в воскресенье. Несмотря на то, что будут дожди в западных областях, температура воздуха поднимется до +33 градусов в центре, на юге и востоке.

Потепление придет в Украину 29 августа. Хотя в этот день будут дожди в западных и Житомирской областях.

Температура воздуха днем на западе днем будет +20+24, а ночью +10+13. На юге днем ожидается +27+33, а ночью +16+20. На востоке днем прогнозируют +30+33, а ночью +15+17. Север страны тоже будет теплый, днем +27+29, а ночью +13+15. В центре днем будет +27+33, а ночью +14+17.

30 августа также продержится высокая температура воздуха.