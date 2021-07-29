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В Україну йде похолодання: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні погіршиться з 1 серпня. У західні області прийде похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

З 1 серпня на заході України похолодає, температура повітря вдень складе +23+28, а вночі +15+17. Хоча в інших регіонах України буде спека, температура повітря досягне +34.

2 серпня прохолодне повітря піде в центральні регіони, там також опуститься температура повітря.

Нагадаємо, синоптики попередили про паводки на заході України.

Зазначимо, сьогодні в Україні погіршиться погода майже у всіх областях, крім південних. Будуть дощі, грози, град та шквали.

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Погода в Україніпохолодание