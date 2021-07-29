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В Украину идет похолодание: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине ухудшится с 1 августа. В западные области придет похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

С 1 августа на западе Украины похолодает, температура воздуха днем составит +23+28, а ночью +15+17. Хотя в других регионах Украины будет жара, температура воздуха достигнет +34.

2 августа прохладный воздух пойдет в центральные регионы, там также опустится температура воздуха.

Напомним, синоптики предупредили о паводках на западе Украины.

Отметим, сегодня в Украине ухудшится погода почти во всех областях, кроме южных. Будут дожди, грозы, град и шквалы.

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Погода в Украинепохолодание