В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату

В Україну йде похолодання з морозами. З понеділка в українських областях погіршиться погода.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Похолодання з морозами прийде в Україні з 18 жовтня. Крім того, очікується, що дощі будуть в Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях.
Температура повітря складе:
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