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В Україну йде похолодання з морозами: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде похолодання з морозами. З понеділка в українських областях погіршиться погода.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Похолодання з морозами прийде в Україні з 18 жовтня. Крім того, очікується, що дощі будуть в Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +7+13, а вночі -1+4,
  • на півночі вдень +8+10, а вночі +2+4,
  • на сході вдень +7+13, а вночі +2+5,
  • на півдні вдень +10+14, а вночі +3+7,
  • у центрі вдень +8+10, а вночі +3+7.

Нагадаємо, синоптики розповіли, які області України накриють густі тумани і дощі.

Також стало відомо, де в Україні відчутно потеплішає, а де пройдуть дощі в останній день затяжних вихідних.

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