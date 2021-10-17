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В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину идет похолодание с морозами. С понедельника в украинских областях ухудшится погода.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Похолодание с морозами придет в Украину с 18 октября. Кроме того, ожидается, что дожди будут во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +7+13, а ночью -1+4,
  • на севере днем +8+10, а ночью +2+4,
  • на востоке днем +7+ 13, а ночью +2+5,
  • на юге днем +10+14, а ночью +3+7,
  • в центре днем +8+10, а ночью +3+7.

Напомним, синоптики рассказали, какие области Украины накроют густые туманы и дожди.

Также стало известно, где в Украине ощутимо потеплеет а где пройдут дожди в последний день затяжных выходных.

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