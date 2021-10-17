В Украину идет похолодание с морозами: синоптики назвали дату

В Украину идет похолодание с морозами. С понедельника в украинских областях ухудшится погода.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Похолодание с морозами придет в Украину с 18 октября. Кроме того, ожидается, что дожди будут во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.
Температура воздуха составит:
Напомним, синоптики рассказали, какие области Украины накроют густые туманы и дожди.
Также стало известно, где в Украине ощутимо потеплеет а где пройдут дожди в последний день затяжных выходных.