RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну йде похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр попередив про погіршення погоди на початку листопада. В Україну йде похолодання з дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту прогнозу.

В Україну прийде похолодання з дощами 2 листопада.

В цей день очікуються дощі майже у всіх областях. Така погода омине тільки Київську, Сумську та Чернігівську області.

Температура повітря вдень у західних областях складе +9+13, а вночі +2+6. На півночі країни прогнозують вдень +9+12, а вночі +3+5. У східних регіонах вдень буде +12+14, а вночі +4+7.

На півдні країни вдень очікується +13+16, а вночі +4+8. У центральних регіонах вдень буде +10+15, а вночі +3+6.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Зокрема, сьогодні зранку частину областей накрили тумани.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні