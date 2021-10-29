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В Украину идет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в начале ноября. В Украину идет похолодание с дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту прогноза.

В Украину придет похолодание с дождями 2 ноября.

В этот день ожидаются дожди почти во всех областях. Такая погода обойдет только Киевскую, Сумскую и Черниговскую области.

Температура воздуха днем в западных областях составит +9+13, а ночью +2+6. На севере страны прогнозируют днем +9+12, а ночью +3+5. В восточных регионах днем будет +12+14, а ночью +4+7.

На юге страны днем ожидается +13+16, а ночью +4+8. В центральных регионах днем будет +10+15, а ночью +3+6.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

Отдельно, сегодня утром часть областей накрыли туманы.

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Погода в Украине