В Украину идет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

В Украину придет похолодание с дождями 2 ноября.

В этот день ожидаются дожди почти во всех областях. Такая погода обойдет только Киевскую, Сумскую и Черниговскую области.

Температура воздуха днем в западных областях составит +9+13, а ночью +2+6. На севере страны прогнозируют днем +9+12, а ночью +3+5. В восточных регионах днем будет +12+14, а ночью +4+7.

На юге страны днем ожидается +13+16, а ночью +4+8. В центральных регионах днем будет +10+15, а ночью +3+6.