RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну йде нова хвиля похолодання з дощами: дати

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде нова хвиля похолодання з дощами. Така погода буде триматись мінімум три дні, тобто всі вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Нова хвиля похолодання приде в Україну з 17 вересня. Вже у п'ятницю дощі та грози очікуються у західних, північних областях, а також у Києві.

В цей день температура повітря протримається ще на рівні +16+24 вдень та +5+13 вночі.

У суботу різке похолодання прийде у західні, північні та центральні регіони. Там температура повітря вдень складе +13+17, а вночі +8+14. Дощі та грози 18 вересня у більшості областей, вони оминуть тільки Луганську та Донецьку області.

У неділю на заході похолодає ще сильніше. Там температура повітря вдень опуститься до +10, але на сході очікується спека. Дощі 19 вересня оминуть тільки одну область - Одеську.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні