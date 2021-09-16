В Украину идет новая волна похолодания с дождями: даты

Новая волна похолодания ожидается в Украине с 17 сентября. Уже в пятницу дожди и грозы ожидаются в западных, северных областях, а также в Киеве.

В этот день температура воздуха продержится еще на уровне +16+24 днем и +5+13 ночью.

В субботу резкое похолодание придет в западные, северные и центральные регионы. Там температура воздуха днем составит +13+17, а ночью +8+14. Дожди и грозы 18 сентября в большинстве областей, они обойдут только Луганскую и Донецкую области.

В воскресенье на западе похолодает еще сильнее. Там температура воздуха днем опустится до +10, но ожидается жара на востоке. Дожди 19 сентября обойдут только одну область - Одесскую.