До України доставили вакцину від коронавіруса: яку

Вантаж до аеропорту "Бориспіль" доставив літак Турецьких авіаліній. Україна отримала 500 тисяч доз.

Вже на наступний день після отримання вакцини може стартувати імунізація.

Раніше стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Рішення МОЗ прийняв вчора.

Ефективність вакцини

За результатами клінічних випробувань, середня ефективність вакцини склала 70%. Вважається, що жоден з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед вакцинованих різко знижується рівень захворюваності.

Хто може робити щеплення вакциною AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вакцину всім дорослим від 18 років. Однак низка європейських країн внесла людей від 55-60 років в категорію, яку не будуть вакцинувати цим препаратом, оскільки на сьогодні недостатньо даних про її випробування саме в цій віковій групі.

Цю вакцину можна вводити людям з ослабленим імунітетом. Крім того, не очікується жодного ризику від грудного вигодовування після вакцинації, проте перед щепленням варто проконсультуватися з лікарем.

Повний курс вакцинації складається з двох щеплень з інтервалом 8-12 тижнів.

Можливі побічні ефекти

Можливими побічними ефектами вакцини AstraZeneca є: біль, почервоніння, свербіж, набряк, гематоми у місці ін'єкції, втома, озноб або гарячка, головний біль, нудота, біль у суглобах або м'язова біль. Такий ефект проявляється у близько 10% вакцинованих.

Що з іншими вакцинами

У лютому до України мала прибути партія з 117 000 доз вакцини американської компанії Pfizer. Але в зв'язку з бюрократичними процедурами поставка по лінії глобального механізму COVAX (забезпечує вакцинами бідні країни) затримується. За останніми прогнозами, поставки вакцини по COVAX почнуться тільки на початку березня.

В рамках COVAX в I півріччі також мають надійти від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Крім того, Україна погодила контракт на поставку 12 млн доз AstraZeneca і Novavax, але пізніше МОЗ домовився про ще 5 млн додаткових доз Novavax.

Що стосується китайської вакцини Sinovac, на яку Україна уклала контракт на 1,9 млн доз, то її поставки можуть взагалі відкласти на квітень.