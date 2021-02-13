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Україна навряд чи отримає вакцину Pfizer наступного тижня: чому

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 15:13
Україна навряд чи отримає вакцину Pfizer наступного тижня: чому Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Україна навряд чи отримає вакцину від COVID американської компанії Pfizer наступного тижня. Всьому виною - бюрократичні труднощі.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, затримка поставки партії вакцини від Pfizer по лінії глобального механізму COVAX пов'язана з бюрократичними труднощами. Зокрема, Україна тільки в понеділок отримає від виробника необхідний проект угоди.

Після цього вакцину мають зареєструвати і отримати накладну від UNICEF. Всі ці процеси займуть декілька днів.

Тому першою вакциною, яку отримає України, буде препарат від британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцинація розпочнеться наступного дня після її партії.

Нагадаємо, раніше представники Pfizer обіцяли президенту Володимиру Зеленському якомога швидше доставити COVID-вакцину до України.

Також передбачалося, що наша країна в лютому отримає 117 000 доз вакцини від Pfizer. Передбачалося, що вакцинація в Україні почнеться саме з застосуванням цього препарату.

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