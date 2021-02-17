Україну ділять на нові карантинні зони: що зміниться з 24 лютого

В Україну повертається адаптивний карантин через коронавірус. З середи, 24 лютого, країну знову поділять на "кольорові" зони за рівнем захворюваності. Однак принцип зонування зміниться, а деякі обмеження послаблять.
Детально про умови і правила нового адаптивного карантину - на РБК-Україна.
Кабмін прийняв постанову про новий порядок адаптивного карантину в Україні. Згідно з документом, дане рішення обґрунтоване стабілізацією ситуації з поширенням COVID-19.
Адаптивний карантин набуде чинності 24 лютого 2021, а загальний термін дії карантинних обмежень продовжений до 30 квітня 2021.
На зміну єдиним обмеженням по всій країні знову вводяться рівні епідемічної небезпеки з "червоною", "помаранчевою", "жовтою" та "зеленою" зонами.
Поділ на зони буде діяти в цілому по країні або на рівні регіонів, а не на рівні міст і районів, як було раніше.
Залежно від епідситуації, формат карантину може змінюватися - від пом'якшення обмежень в "зеленій" зоні, до повернення до жорстких умов січневого локдауна в "червоній" зоні.
З 24 лютого вся територія України буде віднесена до "жовтої" зони.
При поділі на зони будуть враховуватися щоденні показники захворюваності на грип та ГРВІ, завантаженості лікарень, кількості тестувань на COVID, динаміки госпіталізацій.
Передбачає пом'якшення карантинних обмежень. Як заявив, глава МОЗ Максим Степанов, це рівень, до якого країна повинна прагнути для ослаблення або скасування обмежень.
Буде встановлено по всій території країни за умов:
З 24 лютого вся Україна буде в цій зоні. Переважна частина обмежень для "жовтої" зони відповідають поточним на даний момент, але з деякими змінами:
"Помаранчевий" рівень небезпеки сигналізує про погіршення епідситуації в регіоні. Він встановлюється при відповідності хоча б одній з таких умов:
Заборони "помаранчевої" зони будуть такими ж, як у "жовтій" зоні, проте вводяться посилені заходи з контролю за дотриманням протиепідемічних заходів. Місцева влада може вводити додаткові обмеження.
Рішення про встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки вводиться, якщо в регіоні протягом трьох діб наявні дві або більше ознаки:
Додатково до обмежень "жовтої" зони, в "червоній" зоні буде заборонено:
При цьому продовжать працювати: банки, поштові відділення, аптеки, СТО та автозаправки, заклади медичної та ветеринарної практики, магазини, понад 60% площі яких займають продукти харчування, лікарські препарати, засоби особистої гігієни, побутової хімії, засоби зв'язку.
Громадський транспорт в "червоній зоні" буде працювати з обмеженням по кількості місць для сидіння.
Кабінет міністрів в черговий раз продовжив період дії карантину в країні до 30 квітня 2021. Але як раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цілком ймовірно, що і ця дата не стане остаточною.
Варто зазначити, що в грудні 2020 го уряд встановив загальнонаціональний карантин до 28 лютого з можливістю його подальшого продовження.
Нагадаємо, на засіданні Кабміну також був продовжений режим надзвичайної ситуації до 30 квітня 2021. Він введений в Україні з 25 березня минулого року на тлі пандемії коронавіруса.