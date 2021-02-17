Украину делят на новые карантинные зоны: что изменится с 24 февраля

В Украину возвращается адаптивный карантин из-за коронавируса. Со среды, 24 февраля, страну вновь поделят на "цветовые" зоны по уровню заболеваемости. Однако принцип зонирования изменится, а некоторые ограничения ослабят.
Подробно об условиях и правилах нового адаптивного карантина - на РБК-Украина.
Кабмин принял постановление о новом порядке адаптивного карантина в Украине. Согласно документу, данное решение обосновано стабилизацией ситуации с распространением COVID-19.
Адаптивный карантин вступит в силу 24 февраля 2021, а общий срок действия карантинных ограничений продлен до 30 апреля 2021.
На смену единым ограничениям по всей стране снова вводятся уровни эпидемической опасности с "красной", "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зонами.
Разделение на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было ранее.
В зависимости от эпидситуации, формат карантина может меняться - от смягчения ограничений в "зеленой" зоне, до возврата к жестким условиям январского локдауна в "красной" зоне.
С 24 февраля вся территория Украины будет отнесена к "желтой" зоне.
При разделении на зоны будут учитываться ежедневные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ, загруженности больниц, количеству тестирований на COVID, динамике госпитализаций.
Предусматривает смягчение карантинных ограничений. Как заявил, глава Минздрава Максим Степанов, это уровень, к которому страна должна стремиться для ослабления или отмены ограничений.
Будет установлен по всей территории страны при условиях:
С 24 февраля вся Украина будет в этой зоне. Большая часть ограничений для "желтой" зоны соответствуют текущим на настоящий момент, но с некоторыми изменениями:
"Оранжевый" уровень опасности сигнализирует об ухудшении эпидситуации в регионе. Он устанавливается при соответствии хотя бы одному из следующих условий:
Запреты "оранжевой" зоны будут такими же, как в "желтой" зоне, однако вводятся усиленные меры по контролю за соблюдением противоэпидемических мер. Местные власти могут вводить дополнительные ограничения.
Решение об установлении "красного" уровня эпидемической опасности вводится, если в регионе на протяжении трех суток наблюдается два или более признаков:
В дополнение к ограничениям "желтой" зоны, в "красной" зоне будет запрещено:
При этом продолжат работать: банки, почтовые отделения, аптеки, СТО и автозаправки, заведения медицинской и ветеринарной практики, магазины, более 60% площади которых занимают продукты питания, лекарственные препараты, средства личной гигиены, бытовой химии, средства связи.
Общественный транспорт в "красной зоне" будет работать с ограничением по числу мест для сидения.
Кабинет министров в очередной раз продлил период действия карантина в стране до 30 апреля 2021. Но как ранее заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, вполне вероятно, что и эта дата не станет окончательной.
Стоит отметить, что в декабре 2020-го правительство установило общенациональный карантин до 28 февраля с возможностью его дальнейшего продления.
Напомним, на заседании Кабмина также был продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля 2021. Он введен в Украине с 25 марта прошлого года на фоне пандемии коронавируса.