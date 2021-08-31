Українці можуть подорожувати до 35 країн Європи: список та умови в'їзду

"МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати світом, навіть у нинішніх складних умовах пандемії", - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У відомстві додали, що останній день літа не означає закінчення сезону подорожей.

Зараз для українців без вимоги ПЛР-тесту та сертифіката про вакцинацію відкрито три країни: Албанія, Естонія та Іспанія.

При цьому для в'їзду в Ісландію і Чехію буде потрібно тільки сертифікат про вакцинацію.

Крім того, 30 країн Європи дозволять в'їзд при наявності ПЛР-тесту або повної вакцинації, а саме:

Австрія,

Бельгія,

Болгарія,

Боснія і Герцеговина,

Великобританія,

Греція,

Данія,

Ірландія,

Італія,

Кіпр,

Латвія,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Молдова,

Нідерланди,

Німеччина,

Північна Македонія,

Португалія,

Румунія,

Сербія,

Словаччина,

Словенія,

Угорщина,

Фінляндія,

Франція,

Хорватія,

Чорногорія,

Швейцарія,

Швеція.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

"Щеплення якими вакцинами визнаються, чи потрібно проходити карантин або робити додатковий ПЛР-тест по прибуттю, чи однакові правила при перетині кордону автотранспортом і подорожі літаком - ці та багато інших нюансів дуже важливі і можуть варіюватися від країни до країни", - йдеться в повідомленні.