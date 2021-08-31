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Українці можуть подорожувати до 35 країн Європи: список та умови в'їзду

Автор: Валерія Поліщук

На сьогоднішній день громадяни України можуть подорожувати в 35 країн Європи. Для поїздки в три європейські країни не знадобитися COVID-сертифікат або результат ПЛР-тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати світом, навіть у нинішніх складних умовах пандемії", - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У відомстві додали, що останній день літа не означає закінчення сезону подорожей.

Зараз для українців без вимоги ПЛР-тесту та сертифіката про вакцинацію відкрито три країни: Албанія, Естонія та Іспанія.

При цьому для в'їзду в Ісландію і Чехію буде потрібно тільки сертифікат про вакцинацію.

Крім того, 30 країн Європи дозволять в'їзд при наявності ПЛР-тесту або повної вакцинації, а саме:

  • Австрія,
  • Бельгія,
  • Болгарія,
  • Боснія і Герцеговина,
  • Великобританія,
  • Греція,
  • Данія,
  • Ірландія,
  • Італія,
  • Кіпр,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Мальта,
  • Молдова,
  • Нідерланди,
  • Німеччина,
  • Північна Македонія,
  • Португалія,
  • Румунія,
  • Сербія,
  • Словаччина,
  • Словенія,
  • Угорщина,
  • Фінляндія,
  • Франція,
  • Хорватія,
  • Чорногорія,
  • Швейцарія,
  • Швеція.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

"Щеплення якими вакцинами визнаються, чи потрібно проходити карантин або робити додатковий ПЛР-тест по прибуттю, чи однакові правила при перетині кордону автотранспортом і подорожі літаком - ці та багато інших нюансів дуже важливі і можуть варіюватися від країни до країни", - йдеться в повідомленні.

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