Українці можуть подорожувати до 35 країн Європи: список та умови в'їзду

На сьогоднішній день громадяни України можуть подорожувати в 35 країн Європи. Для поїздки в три європейські країни не знадобитися COVID-сертифікат або результат ПЛР-тесту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
"МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати світом, навіть у нинішніх складних умовах пандемії", - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У відомстві додали, що останній день літа не означає закінчення сезону подорожей.
Зараз для українців без вимоги ПЛР-тесту та сертифіката про вакцинацію відкрито три країни: Албанія, Естонія та Іспанія.
При цьому для в'їзду в Ісландію і Чехію буде потрібно тільки сертифікат про вакцинацію.
Крім того, 30 країн Європи дозволять в'їзд при наявності ПЛР-тесту або повної вакцинації, а саме:
У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.
"Щеплення якими вакцинами визнаються, чи потрібно проходити карантин або робити додатковий ПЛР-тест по прибуттю, чи однакові правила при перетині кордону автотранспортом і подорожі літаком - ці та багато інших нюансів дуже важливі і можуть варіюватися від країни до країни", - йдеться в повідомленні.