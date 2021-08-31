Украинцы могут путешествовать в 35 стран Европы: список и условия въезда

На сегодняшний день граждане Украины могут путешествовать в 35 стран Европы. Для поездки в три европейские страны не понадобиться COVID-сертификат или результат ПЦР-теста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В ведомстве добавили, что последний день лета не означает окончания сезона путешествий.
Сейчас для украинцев без требования ПЦР-теста и сертификата о вакцинации открыты три страны: Албания, Эстония и Испания.
При этом для въезда в Исландию и Чехию потребуется только сертификат о вакцинации.
Кроме того, 30 стран Европы разрешат въезд при наличии ПЦР-теста или полной вакцинации, а именно:
В МИД подчеркнули, что правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются. При этом детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.
"Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом - эти и многие другие нюансы очень важны и могут варьироваться от страны к стране", - говорится в сообщении.