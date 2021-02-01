Українці з COVID роблять менше тестів і не йдуть до лікарів. Воліють хворіти вдома

Останнім часом українці з COVID-19 стали менше звертатися до лікарів і робити менше тестів. Вони звертаються за допомогою лише при погіршенні стану.

Про це на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента.

За його словами, вперше за довгий час число активних хворих на COVID опустилося нижче 200 000. Але незважаючи на це за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих - 12 147 осіб проти 11 630 позаминулого тижня.

"На тлі зниження всіх показників підтверджується факт, що люди менше звертаються до лікарів і менше роблять ПЛР-тестів. Самостійно хворіють вдома, а звертаються до лікаря і госпіталізуються тільки в разі погіршення стану і важкої хвороби", - зазначив Шмигаль.

Він також заявив, що зростає кількість тестувань методом ІФА та значно збільшилася кількість зроблених експрес-тестів - 34 600 порівняно з 20 000 позаминулого тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів допускає повернення до адаптивного карантину. На сьогодні в деяких регіонах можна було б послабити обмеження до рівня "жовтої" або "зеленої" зони.

За добу в Україні підтвердили близько 2 000 нових випадків COVID, що є найнижчим показником з серпня 2020.