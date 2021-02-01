Украинцы с COVID делают меньше тестов и не идут к врачам. Предпочитают болеть дома

За последнее время украинцы с COVID-19 стали меньше обращаться к врачам и делать меньше тестов. Они обращаются за помощью только при ухудшении состояния.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.

По его словам, впервые за долгое время число активных больных COVID опустилось ниже 200 000. Но несмотря на это за минувшую неделю выросло количество госпитализированных - 12 147 человек против 11 630 на позапрошлой неделе.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни", - отметил Шмыгаль.

Он также заявил, что растет количество тестирований методом ИФА и значительно увеличилось количество сделанных экспресс-тестов - 34 600 по сравнению с 20 000 на позапрошлой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров допускает возвращение к адаптивному карантину. На сегодня в некоторых регионах можно было бы ослабить ограничения до уровня "желтой" или "зеленой" зоны.

За сутки в Украине подтвердили около 2 000 новых случаев COVID, что является самым низким показателем с августа 2020.