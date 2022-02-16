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Українців попередили про злом через Facebook: не відкривайте посилання

Автор: Анастасія Рокитна

Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) попередила українців про масовий злом через соціальну мережу Facebook. Зловмисники надсилають повідомлення, за допомогою яких зламують і крадуть дані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CERT-UA.

Як пояснили фахівці, через Facebook приходить повідомлення:

  • Повідомлення містять посилання, при відкритті якого в мобільному браузері завантажується HTML-сторінка, що містить JavaScript-код.
  • Браузер переходить за URL-адресою з доменом 87yc[.]xyz.
  • Після цього браузер завантажує і виконує додатковий JavaScript-код, що імітує сторінку авторизації Facebook і відправляє введені призначені для користувача дані зловмисникам.

Нагадаємо, сьогодні триває DoS-атака на сайт Міністерства оборони України.

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