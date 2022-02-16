Українців попередили про злом через Facebook: не відкривайте посилання
Київ, Середа 16 лютого 2022 12:54
Команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) попередила українців про масовий злом через соціальну мережу Facebook. Зловмисники надсилають повідомлення, за допомогою яких зламують і крадуть дані.
Як пояснили фахівці, через Facebook приходить повідомлення:
Повідомлення містять посилання, при відкритті якого в мобільному браузері завантажується HTML-сторінка, що містить JavaScript-код.
Браузер переходить за URL-адресою з доменом 87yc[.]xyz.
Після цього браузер завантажує і виконує додатковий JavaScript-код, що імітує сторінку авторизації Facebook і
відправляє введені призначені для користувача дані зловмисникам.
У разі, якщо ширина екрану перевищує 800 пікселів, посилання відправляє на головну сторінку сайту YouTube. Як припускає CERT-UA, таким чином система відфільтровує не мобільні пристрої.
Експерти також вийшли на доменне ім'я rwi2v[.] eu, яке створено 4 лютого 2022 і пов'язане з email-адресою theone2716@gmail[.] com, з яким, у свою чергу, пов'язані ще 7 подібних доменних імен, створених у листопаді-грудні 2021 року.
Їх використовує невстановлена група осіб, яка називає себе "
TeamLucernaRD", з листопада 2021 року. Мета зловмисників - викрадення аутентифікаційних даних користувачів Facebook.
"Відношення даної активності до атаки на інформаційні ресурси 15.02.2022 не підтверджено. Закликаємо не переходити за підозрілими посиланнями і використовувати мультифакторну аутентифікацію", - йдеться в повідомленні.