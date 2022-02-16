Украинцев предупредили о взломе через Facebook: не открывайте ссылки
Киев, Среда 16 февраля 2022 12:54
Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины (CERT-UA) предупредила украинцев о массовом взломе через социальную сеть Facebook. Злоумышленники присылают сообщения, при помощи которых взламывают и крадут данные.
Как объяснили специалисты, через Facebook приходит сообщение:
Сообщения содержат ссылку, при открытии которой в мобильном браузере загружается HTML-страница, содержащая JavaScript-код.
Браузер переходит по URL-адресу с доменом 87yc[.]xyz.
После этого браузер загружает и выполняет дополнительный JavaScript-код, имитирующий страницу авторизации Facebook и
отправляющий введенные пользовательские данные злоумышленникам.
В случае, если ширина экрана превышает 800 пикселей, ссылка отправляет на главную страницу сайта YouTube. Как предполагает CERT-UA, таким образом система отфильтровывает не мобильные устройства.
Эксперты также вышли на доменное имя rwi2v[.]eu, которое создано 4 февраля 2022 и связано с email-адресом theone2716@gmail[.]com, с которым, в свою очередь, связаны еще 7 подобных доменных имен, созданных в ноябре-декабре 2021 года.
Их использует неустановленная группа лиц, называющая себя "
TeamLucernaRD", с ноября 2021 года. Цель злоумышленников - похищение аутентификационных данных пользователей Facebook.
"Отношение данной активности к атаке на информационные ресурсы 15.02.2022 не подтверждено. Призываем не переходить по подозрительным ссылкам и использовать мультифакторную аутентификацию", - говорится в сообщении.