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Украинцев предупредили о взломе через Facebook: не открывайте ссылки

Автор: Анастасия Рокитна

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины (CERT-UA) предупредила украинцев о массовом взломе через социальную сеть Facebook. Злоумышленники присылают сообщения, при помощи которых взламывают и крадут данные.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CERT-UA.

Как объяснили специалисты, через Facebook приходит сообщение:

  • Сообщения содержат ссылку, при открытии которой в мобильном браузере загружается HTML-страница, содержащая JavaScript-код.
  • Браузер переходит по URL-адресу с доменом 87yc[.]xyz.
  • После этого браузер загружает и выполняет дополнительный JavaScript-код, имитирующий страницу авторизации Facebook и отправляющий введенные пользовательские данные злоумышленникам.

Напомним, сегодня продолжается DoS-атака на сайт Министерства обороны Украины.

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