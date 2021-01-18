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Українців попередили про ожеледицю на дорогах

Новость на русском → Київ, Понеділок 18 січня 2021 20:06
Українців попередили про ожеледицю на дорогах Фото: ожеледиця (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні у найближчі три дні синоптики очікують ожеледицю на дорогах та сильні морози. Жителів Києва також попереджають про можливість ожеледиці.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вночі 19 січня синоптики прогнозують 17-22 градусів морозу, а у північно-західних областях місцями до -25. Вдень очікується від -4 до -16. У Київській області та Києві вночі від 17 до 22 градусів нижче нуля, а вдень від +11 до +16.

У середу та четвер синоптики очікують в Україні пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледицю. У західних областях можливий невеликий сніг.

Нагадаємо, до цього синоптики дали прогноз на Водохреща в Україні. Прогнозували до -25 градусів морозу.

Крім того, рятувальники попереджали про значну небезпеку сходження лавин у Карпатах. Лавини можуть зійти на території Закарпатської області.

Додамо, експерти розповіли, як правильно їздити автомобілем під час снігопаду та сильних морозів.

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