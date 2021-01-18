Українців попередили про ожеледицю на дорогах
В Україні у найближчі три дні синоптики очікують ожеледицю на дорогах та сильні морози. Жителів Києва також попереджають про можливість ожеледиці.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Вночі 19 січня синоптики прогнозують 17-22 градусів морозу, а у північно-західних областях місцями до -25. Вдень очікується від -4 до -16. У Київській області та Києві вночі від 17 до 22 градусів нижче нуля, а вдень від +11 до +16.
У середу та четвер синоптики очікують в Україні пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледицю. У західних областях можливий невеликий сніг.
Нагадаємо, до цього синоптики дали прогноз на Водохреща в Україні. Прогнозували до -25 градусів морозу.
Крім того, рятувальники попереджали про значну небезпеку сходження лавин у Карпатах. Лавини можуть зійти на території Закарпатської області.
Додамо, експерти розповіли, як правильно їздити автомобілем під час снігопаду та сильних морозів.