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Украинцев предупредили о гололедице на дорогах

Новина українською → Киев, Понедельник 18 января 2021 20:06
Украинцев предупредили о гололедице на дорогах Фото: гололедица (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине в ближайшие три дня синоптики ожидают гололедицу на дорогах и сильные морозы. Жителей Киева предупреждают о возможности гололеда.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 19 января синоптики прогнозируют 17-22 градусов мороза, а в северо-западных областях местами до -25. Днем ожидается от -4 до -16. В Киевской области и Киеве ночью от 17 до 22 градусов ниже нуля, а днем от +11 до +16.

В среду и четверг синоптики ожидают в Украине порывы ветра до 20 метров в секунду и гололедицу. В западных областях возможен небольшой снег.

Напомним, до этого синоптики дали прогноз на Крещение в Украине. Прогнозировали до -25 градусов мороза.

Кроме того, спасатели предупреждали о значительной опасность схода лавин в Карпатах. Лавины могут сойти на территории Закарпатской области.

Добавим, эксперты рассказали, как правильно ездить на автомобиле во время снегопада и сильных морозов.

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