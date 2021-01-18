Украинцев предупредили о гололедице на дорогах

В Украине в ближайшие три дня синоптики ожидают гололедицу на дорогах и сильные морозы. Жителей Киева предупреждают о возможности гололеда.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 19 января синоптики прогнозируют 17-22 градусов мороза, а в северо-западных областях местами до -25. Днем ожидается от -4 до -16. В Киевской области и Киеве ночью от 17 до 22 градусов ниже нуля, а днем от +11 до +16.

В среду и четверг синоптики ожидают в Украине порывы ветра до 20 метров в секунду и гололедицу. В западных областях возможен небольшой снег.

Напомним, до этого синоптики дали прогноз на Крещение в Украине. Прогнозировали до -25 градусов мороза.

Кроме того, спасатели предупреждали о значительной опасность схода лавин в Карпатах. Лавины могут сойти на территории Закарпатской области.

Добавим, эксперты рассказали, как правильно ездить на автомобиле во время снегопада и сильных морозов.