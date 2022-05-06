RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям зловмисники надсилають шкідливі листи начебто від імені кіберзахисту

Хакери надсилають українцям шкідливі листи (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Українцям почали надходити шкідливі листи автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

Зазначається, що листи містять шкідливе вкладення у вигляді захищеного паролем RAR-архіву "UkrScanner.rar".

Також повідомляється, що активність пов'язана з діяльністю групи APT28 (UAC-0028).

"Ресурс уже заблокували, однак у разі отримання подібних листів, команда CERT-UA просить негайно про це інформувати", - зазначили у відомстві.

Раніше ми повідомляли, що російські хакери атакують українців фішинговими розсилками.

Також ми писали, що російські хакери атакували державні сайти Молдови.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака