Украинцам злоумышленники присылают вредоносные письма якобы от имени киберзащиты

Украинцам начали поступать вредоносные письма автором которых является якобы CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

"Ресурс уже заблокировали, однако в случае получения подобных писем, команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что активность связана с деятельностью группы APT28 (UAC-0028).

Отмечается, что письма содержат вредоносное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива "UkrScanner.rar".

Ранее мы сообщали, что российские хакеры атакуют украинцев фишинговыми рассылками.

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