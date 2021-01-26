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Українцям в окупації запропонують віртуальні сім-карти: що це значить

Новость на русском → Київ, Вівторок 26 січня 2021 13:01
Українцям в окупації запропонують віртуальні сім-карти: що це значить Фото: українці в окупації отримають віртуальні сім-карти (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Кабінеті міністрів працюють над проектом, який дозволить жителям окупованого Донбасу і Криму користуватися мобільними номерами українських операторів. Проект буде реалізовано за допомогою віртуальних сім-карт.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що жителі окупованих територій зможуть користуватися українським номером для здійснення дзвінків і SMS-листування, якщо смартфон буде підключено до будь-якого мобільного інтернету або Wi-Fi.

У міністерстві підкреслюють, що в результаті тимчасової окупації на цих територіях неможлива робота українських мобільних операторів. Зазначимо, на сьогодні в окремих районах Донецької і Луганської областей з українських компаній працює лише зв'язок від Vodafone.

У зв'язку з цим місцеві жителі позбавлені доступу до державних сервісів та електронних послуг, які надаються по мобільному номеру заявника.

Одним з можливих варіантів вирішення цієї проблеми є віртуальний мобільний номер - без наявності фізичної SIM-карти. Міністерство реінтеграції просить операторів запустити спеціальний тариф для українців в окупації.

У відомстві розраховують, що віртуальний мобільний номер створить додаткові можливості для реінтеграції кримчан і жителів ОРДЛО.

Зазначимо, деякі оператори вже запровадили в Україні послугу eSIM. Абонент може без фізичної сім-карти налаштувати мобільний номер в своєму смартфоні. Але на сьогодні таку можливість підтримують лише преміальні смартфони від Apple, Google, Huawei та Samsung.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що в законі про перехідне правосуддя, яке може бути задіяно при деокупації Криму і районів Донбасу, не буде слова "колаборант".

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