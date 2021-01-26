Украинцам в оккупации предложат виртуальные сим-карты: что это значит

В Кабинете министров работают над проектом, который позволит жителям оккупированного Донбасса и Крыма пользоваться мобильными номерами украинских операторов. Проект будет реализован посредством виртуальных сим-карт.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопроса реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что жители оккупированных территорий смогут пользоваться украинским номером для осуществления звонков и SMS-переписки, если смартфон будет подключен к любому мобильному интернету или Wi-Fi.

В министерстве подчеркивают, что в результате временной оккупации на этих территориях невозможна работа украинских мобильных операторов. Отметим, на сегодня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей из украинских компаний работает только связь от Vodafone.

В связи с этим местные жители лишены доступа к государственным сервисам и электронным услугам, которые предоставляются по мобильному номеру заявителя.

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является виртуальный мобильный номер - без наличия физической SIM-карты. Министерство реинтеграции просит операторов запустить специальный тариф для украинцев в оккупации.

В ведомстве рассчитывают, что виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции крымчан и жителей ОРДЛО.

Отметим, некоторые операторы уже внедрили в Украине услугу eSIM. Абонент может без физической сим-карты настроить мобильный номер в своем смартфоне. Но на сегодня такую возможность поддерживают лишь премиальные смартфоны от Apple, Google, Huawei и Samsung.

Напомним, ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в законе о переходном правосудии, которое может быть задействовано при деоккупации Крыма и районов Донбасса, не будет слова "коллаборант".