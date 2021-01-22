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У законі про перехідне правосуддя не буде слова "коллаборант", - Резніков

Новость на русском → Київ, П'ятниця 22 січня 2021 18:05
У законі про перехідне правосуддя не буде слова "коллаборант", - Резніков Фото: Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: РБК-Україна

В законі про перехідне правосуддя, яке може бути задіяно при деокупації Криму і районів Донбасу, не буде слова "коллаборант". Така термінологія не буде використовуватися.

Про це на зустрічі з журналістами розповів віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в законопроекті вирішили відмовитися від поняття "коллаборант" як і від ідеї прийняти окреме законодавство про колабораціонізм. Він також зазначив, що вивчення міжнародного досвіду показало, що з великою долею ймовірності під це поняття можуть потрапити "нормальні люди".

"У своїй більшості люди на окупованій території є заручниками. Тому ми пропонуємо запровадити градацію співпраці з окупаційними режимами", - додав Резніков.

Нагадаємо, в 2018 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що в Україні має з'явитися закон про колаборантів.

РБК-Україна в матеріалі "Амністія не для всіх: яким буде перехідний правосуддя на Донбасі та в Криму" писало, що розглядається варіант того, що люди, які співпрацювали з окупаційним режимом, якийсь час не зможуть займати посади в органах державної та місцевої влади.

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У законі про перехідне правосуддя не буде слова "коллаборант", - Резніков
РБК-Українаінформаційне агентство У законі про перехідне правосуддя не буде слова "коллаборант", - Резніков
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