Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що українцям можуть компенсувати субсидіями втрати за комуналку за січень. Парламент планує звернутися до уряду з цього приводу.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради ВР.

"Всі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету міністрів у максимально стислі строки напрацювати зміни, які б дозволили компенсувати субсидіями всі ті втрати, які люди понесли за січень місяць. До цього ми як Верховна рада готові долучитися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні 2021 року. Тим, хто ще не оформив субсидії, слід найближчим часом звернутися по таку допомогу.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів запропонував монетизувати пільги для будинків, які використовують електрику для опалення.

Так, в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко заявив, що ті споживачі, які можуть платити ринкову ціну за газ в 6,99 гривні за кубометр, платять її. Ті, кому потрібна допомога від держави, отримають субсидію.