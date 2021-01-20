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Шмигаль: отримувачі субсидій не відчують здорожчання комуналки

Новость на русском → Київ, Середа 20 січня 2021 12:44
Шмигаль: отримувачі субсидій не відчують здорожчання комуналки Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні 2021 року. Тим, хто ще не оформив субсидії, слід найближчим часом звернутися за такою допомогою.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Всі, хто отримують субсидії, практично не відчують подорожчання комуналки в січні. В той же час я закликаю тих, хто не має субсидій, але для кого комуналка є суттєвими витратами для сімейного бюджету, подаватися на таку допомогу вже сьогодні", - зазначив він.

Шмигаль додав, що податися на субсидію можна різними способами, в тому числі онлайн через сайт Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, раніше прем'єр заявляв, що субсидії будуть виплачувати в повному обсязі. На сьогодні середня субсидія становить 16000 гривень. На січень 2021 субсидії отримують понад 3,1 млн сімей. Ще майже 1,8 млн сімей користуються пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів запропонував монетизувати пільги для будинків, які використовують електроенергію для опалення.

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Новини України Політика субсідії коммунальные платежи Денис Шмигаль
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