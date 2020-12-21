Українські силовики мають 12 водометів. Половина несправна
На озброєнні структур Міністерства внутрішніх справ України знаходяться 12 водометів. При цьому половина з них в несправному стані.
Про це йдеться у відповіді силових структур на запит РБК-Україна.
Зокрема, водомети знаходяться на озброєнні Національної поліції та Національної гвардії.
"Повідомляємо, що на даний момент в Національній гвардії України знаходяться 7 одиниць водометів, з яких у робочому стані 4 і 3 потребують ремонту", - повідомив агентству т.в.о. заступника командувача Національної гвардії Вадим Бідненко.
Також повідомляється, що після Майдану 2013-2014 років нові закупки водометів не проводилися і не плануються.
"На балансовий облік територіальних органів поліції Міністерства внутрішніх справ України передано закуплених МВС 5 одиниць водометних автомобілів АВС-50 (на базі КамАЗ-43118), на сьогодні з них тільки два автомобіля знаходяться в технічно справному стані", - відповів на запит РБК-Україна директор департаменту управління майна Національної поліції Іван Рева
Таким чином, зараз в Україні тільки 6 робочих водометів з 12. Силові відомства зазначають, що застосування водометів можливе лише у відповідності з законодавством, наприклад, для припинення групового порушення громадського порядку або масових заворушень.
Нагадаємо, раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у столичної поліції немає водометів.
Відзначимо, в країнах Європи такі засоби застосовуються проти протестуючих.. Наприклад, лише за останні місяці кілька акцій в Німеччині і Франції були розігнані водометами.