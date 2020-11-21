У Парижі акцію проти поліції розігнали водометами, десятки затриманих

У Парижі (Франція) сьогодні пройшла багатолюдна акція протесту, її розігнали водометами і сльозогінним газом. Також відомо більше двох десятків затриманих.

Про це повідомляє префектура поліції Парижа у Twitter.

Повідомляється, що сьогодні люди вийшли на вулиці Парижа, протестуючи проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими. Зокрема, учасники акції перекривали проїжджу частину.

Antifa are among those rioting in Paris today against a new security law that makes it illegal to dox law enforcement officers by releasing their photos. France has europe's largest jihadist problem & officers have been singled out to be killed before. pic.twitter.com/FpBLO0MGX2 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 21, 2020

Проти активістів застосували водомети і газові балончики після того, як вони почали палити багаття, кидати в поліцію петарди і пляшки. Також повідомляється, що сьогоднішні протести проходили не тільки в Парижі, але і в інших містах.

Згідно з останньою інформацією, на протестах у Парижі затримали 23 осіб.

Відзначимо, цього тижня в Парижі вже проходила акція проти цієї ініціативи. Поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати 1 роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше у Польщі на протестах проти заборони абортів поліція застосувала сльозогінний газ. Акція супроводжувалася сутичками, демонстранти палили свічки і фаєри.