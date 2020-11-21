ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Парижі акцію проти поліції розігнали водометами, десятки затриманих

Новость на русском → Париж, Субота 21 листопада 2020 22:05
У Парижі акцію проти поліції розігнали водометами, десятки затриманих Фото: поліція на протестах в Парижі (twitter.com/prefpolice)
Автор: РБК-Україна

У Парижі (Франція) сьогодні пройшла багатолюдна акція протесту, її розігнали водометами і сльозогінним газом. Також відомо більше двох десятків затриманих.

Про це повідомляє префектура поліції Парижа у Twitter.

Повідомляється, що сьогодні люди вийшли на вулиці Парижа, протестуючи проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими. Зокрема, учасники акції перекривали проїжджу частину.

Проти активістів застосували водомети і газові балончики після того, як вони почали палити багаття, кидати в поліцію петарди і пляшки. Також повідомляється, що сьогоднішні протести проходили не тільки в Парижі, але і в інших містах.

Згідно з останньою інформацією, на протестах у Парижі затримали 23 осіб.

Відзначимо, цього тижня в Парижі вже проходила акція проти цієї ініціативи. Поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати 1 роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше у Польщі на протестах проти заборони абортів поліція застосувала сльозогінний газ. Акція супроводжувалася сутичками, демонстранти палили свічки і фаєри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події протест Париж разгон
NEWS
В Україні виявили понад 14,5 тисяч нових випадків коронавірусу
РБК-Українаінформаційне агентство В Україні виявили понад 14,5 тисяч нових випадків коронавірусу
DAILY
Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану