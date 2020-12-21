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Украинские силовики располагают 12 водометами. Половина неисправна

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 11:49
Украинские силовики располагают 12 водометами. Половина неисправна Фото: применение водометов на Майдане (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

На вооружении структур Министерства внутренних дел Украины находятся 12 водометов. При этом половина из них в неисправном состоянии.

Об этом говорится в ответе силовых структур на запрос РБК-Украина.

В частности, водометы находятся на вооружении Национальной полиции и Национальной гвардии.

"Сообщаем, что на данный момент в Национальной гвардии Украины находятся 7 единиц водометов, из которых в рабочем состоянии 4 и 3 нуждаются в ремонте", - сообщил агентству врио заместителя командующего Национальной гвардии Вадим Бидненко.

Также сообщается, что после Майдана 2013-2014 годов новые закупки водометов не проводились и не планируются.

"На балансовый учет территориальных органов полиции из Министерства внутренних дел Украины передано закупленных МВД 5 единиц водометных автомобилей АВС-50 (на базе КамАЗ-43118), на сегодня из них только два автомобиля находятся в технически исправном состоянии", - ответил на запрос РБК-Украина директор департамента управления имущества Национальной полиции Иван Рева.

Таким образом, сейчас в Украине только 6 рабочих водометов из 12. Силовые ведомства отмечают, что применение водометов возможно только в соответствии с законодательством, например, для прекращения группового нарушения общественного порядка или массовых беспорядков.

Напомним, ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко в интервью РБК-Украина рассказал, что у столичной полиции нет водометов.

Отметим, в странах Европы такие средства применяются против протестующих. Например, только за последние месяцы несколько акций в Германии и Франции были разогнаны водометами.

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