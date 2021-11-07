RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні завтра можливі дощі та мокрий сніг: синоптики розповіли де

Автор: Дмитро Левицький

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у понеділок, 8 листопада. Мешканцям західних областей варто готуватися до дощів з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

"Вночі у західних та північних, вдень у центральних областях місцями невеликий дощ, в Карпатському регіоні помірні дощі, в горах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південній частині місцями туман", - прогнозують синоптики.

На решті території країни, як кажуть в Гідрометцентрі, буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7, а вдень від +7 до +12 градусів. На півдні країни буде тепліше: від +4 до +9 вночі та від +12 до +17 вдень.

Крім того, очікується південно-західний вітер, силою до 10 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентр