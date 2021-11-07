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Дощі та морози. До України наближається нове похолодання: синоптики назвали дату

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Київ, Неділя 07 листопада 2021 10:45
Дощі та морози. До України наближається нове похолодання: синоптики назвали дату Фото: до України наближається нове похолодання (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде різке похолодання. Наступного тижня сильно опуститься температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Значне похолодання прийде 9 листопада. Попри те, що дощі накриють пів-України, ще й температура повітря опуститься.

На заході вдень очікується +2+10, а вночі 0+3. У північних областях прогнозують вдень +2+4, а вночі 0+2. У східних - вдень +5+9, а вночі +3+7.

На півдні вдень буде +7+10, а вночі +4+8. У центральних областях вдень +3+8, а вночі +1+6.

Дощі та морози. До України наближається нове похолодання: синоптики назвали датуТака погода протримається декілька днів.

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