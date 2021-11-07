Дощі та морози. До України наближається нове похолодання: синоптики назвали дату
Фото: до України наближається нове похолодання (GettyImages)
В Україну йде різке похолодання. Наступного тижня сильно опуститься температура повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Значне похолодання прийде 9 листопада. Попри те, що дощі накриють пів-України, ще й температура повітря опуститься.
На заході вдень очікується +2+10, а вночі 0+3. У північних областях прогнозують вдень +2+4, а вночі 0+2. У східних - вдень +5+9, а вночі +3+7.
На півдні вдень буде +7+10, а вночі +4+8. У центральних областях вдень +3+8, а вночі +1+6.
Така погода протримається декілька днів.