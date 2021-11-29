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В Україні засніжить в перший день зими: де саме

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 13:11
В Україні засніжить в перший день зими: де саме Фото: у перший день зими будуть снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України розповіли, якою буде погода в перший день зими. Снігопади очікуються у західних та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

У перший день зими снігопад прогнозують на заході країни, а також в одному східному регіоні - Луганській області.

Температура повітря на заході опуститься до -1 вдень, а вночі -1+1. На півночі країни вдень буде -1+1, і так само вночі. У східних областях вдень буде 0+2, так і вночі.

Центральні області України будуть без опадів, температура повітря складе -1+2. На півдні вдень буде +2+6, а вночі -1+1.

У Києві, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність і без снігу. Температура повітря вдень складе -1+1, так само і вночі.

В Україні засніжить в перший день зими: де саме

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження на сьогодні.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в останні дні листопада.

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