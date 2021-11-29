В Україні засніжить в перший день зими: де саме
Синоптики України розповіли, якою буде погода в перший день зими. Снігопади очікуються у західних та Луганській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
У перший день зими снігопад прогнозують на заході країни, а також в одному східному регіоні - Луганській області.
Температура повітря на заході опуститься до -1 вдень, а вночі -1+1. На півночі країни вдень буде -1+1, і так само вночі. У східних областях вдень буде 0+2, так і вночі.
Центральні області України будуть без опадів, температура повітря складе -1+2. На півдні вдень буде +2+6, а вночі -1+1.
У Києві, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність і без снігу. Температура повітря вдень складе -1+1, так само і вночі.
Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження на сьогодні.
Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в останні дні листопада.