В Україні засніжить в перший день зими: де саме

Синоптики України розповіли, якою буде погода в перший день зими. Снігопади очікуються у західних та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

У перший день зими снігопад прогнозують на заході країни, а також в одному східному регіоні - Луганській області.

Температура повітря на заході опуститься до -1 вдень, а вночі -1+1. На півночі країни вдень буде -1+1, і так само вночі. У східних областях вдень буде 0+2, так і вночі.

Центральні області України будуть без опадів, температура повітря складе -1+2. На півдні вдень буде +2+6, а вночі -1+1.

У Києві, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність і без снігу. Температура повітря вдень складе -1+1, так само і вночі.