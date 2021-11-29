ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине заснежит в первый день зимы: где именно

Новина українською →
Киев, Понедельник 29 ноября 2021 13:11
В Украине заснежит в первый день зимы: где именно Фото: в первый день зимы будут снегопады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины рассказали, какой будет погода в первый день зимы. Снегопады ожидаются в западных и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

В первый день зимы снегопад прогнозируют на западе страны, а также в одном восточном регионе - Луганской области.

Температура воздуха на западе опустится до -1 днем, а ночью -1+1. На севере страны днем будет -1+1, и так же ночью. В восточных областях днем будет 0+2, так и ночью.

Центральные области Украины будут без осадков, температура воздуха составит -1+2. На юге днем будет +2+6, а ночью -1+1.

В Киеве, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность и без снега. Температура воздуха днем составит -1+1, так же и ночью.

В Украине заснежит в первый день зимы: где именно

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в последние дни ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Снегопад
NEWS
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
Население Украины сократится до 35 млн к 2050 году, - ООН
DAILY
Зимнее сражение. Готова ли Украина к партизанской войне с Россией
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Зимнее сражение. Готова ли Украина к партизанской войне с Россией