В Україні зареєстрували другу вакцину від COVID: яку

В Україні пройшла реєстрацію вакцина від COVID американської компанії Pfizer. Точні терміни її поставки поки невідомі.

"Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати... Це препарат Covishield / AstraZeneca, який проводиться на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстровано вакцину Pfizer", - зазначив Ляшко.

Він додав, що поки не може сказати, де буде вироблятися вакцина Pfizer для України