В Украине зарегистрировали вторую вакцину от COVID: какую
В Украине прошла регистрацию вакцина от COVID американской компании Pfizer. Точные сроки ее поставки пока неизвестны.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата… Это препарат Covishield / AstraZeneca, который производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - отметил Ляшко.
Он добавил, что пока не может сказать, где будет производиться вакцина Pfizer для Украины
Напомним, в Украину сегодня прибыла первая партия вакцины против COVID. Это 500 тысяч доз препарата Covishield Oxford-AstraZeneca.
Ожидается, что вакцинация начнется уже завтра. Утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады, после чего их развезут по больницам для вакцинации медицинских работников.