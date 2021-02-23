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В Украине зарегистрировали вторую вакцину от COVID: какую

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 15:17
В Украине зарегистрировали вторую вакцину от COVID: какую Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине прошла регистрацию вакцина от COVID американской компании Pfizer. Точные сроки ее поставки пока неизвестны.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата… Это препарат Covishield / AstraZeneca, который производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - отметил Ляшко.

Он добавил, что пока не может сказать, где будет производиться вакцина Pfizer для Украины

Напомним, в Украину сегодня прибыла первая партия вакцины против COVID. Это 500 тысяч доз препарата Covishield Oxford-AstraZeneca.

Ожидается, что вакцинация начнется уже завтра. Утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады, после чего их развезут по больницам для вакцинации медицинских работников.

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