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В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19: куди дзвонити

Новость на русском → Київ, Понеділок 02 листопада 2020 10:44
В Україні запрацював контакт-центр із боротьби з COVID-19: куди дзвонити Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні почав роботу контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії COVID-19. Там можна отримати інформацію, якщо пацієнт не може зв'язатися зі своїм сімейним лікарем чи отримати направлення на аналізи.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словам, там буде працювати 150 операторів. Сам центр працюватиме цілодобово. Номер телефону - 0 800 60 20 19.

"Алгоритм дії наступний: якщо оператору необхідно уточнити інформацію, а ви розумієте, що такого буде дуже багато, наприклад, ви зателефонували з якогось там невеликого міста у Хмельницькій області, і вас турбує питання, що ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю. Або ви не можете отримати направлення на здачу аналізів, або комп’ютерну томографію. Або у вас виникли питання з ПЛР-тестування", - зазначив міністр.

Щоб з’ясувати і надати вам вичерпну відповідь, оператору потрібно буде зв’язатися з відповідним містом, з відповідним сімейним лікарем, і потім надати цю інформацію, зазначив Степанов.

Все це буде реєструватися в CRM-системі, яка автоматично буде надсилати його на розгляд у регіони.

"Потім, після отримання відповіді, оператор обов’язково вам повинен зателефонувати", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за добу підтвердили 6 754 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні захворіли вже 402 194 людини.

Відсьогодні в Україні набула чинності нова карантинне зонування.

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