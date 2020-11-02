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В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19: куда звонить

Новина українською → Киев, Понедельник 02 ноября 2020 10:44
В Украине заработал контакт-центр по борьбе с COVID-19: куда звонить Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня начал работу контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19. Там можно получить информацию, если пациент не может связаться со своим семейным врачом или получить направление на анализы.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, там будут работать 150 операторов. Сам центр будет работать круглосуточно. Номер телефона - 0 800 60 20 19.

"Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили с какого-то там небольшого города в Хмельницкой области, и вас тревожит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию", - отметил министр.

Чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить эту информацию, отметил Степанов.

Все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять его на рассмотрение в регионы.

"Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен позвонить", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине за сутки подтвердили 6 754 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели уже 402 194 человека.

С сегодняшнего дня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

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