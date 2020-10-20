RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні зайнято майже 70% лікарняних ліжок для лікування коронавірусу

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті на 68,4%. Всього використовується вже 33 919 ліжок.

Популярні новини

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація із завантаженістю лікарень в Донецькій і Луганській областях - тут ліжка заповнені на 100%. Понад 80% завантаженість спостерігається в Одеській (96,6%), Сумській (88,7%) та Вінницькій (80,2%) областях.

Менш як 50% лікарняних ліжок зайняті лише у двох областях - Кіровоградській (49,2%) та Житомирській (49,8%).

При цьому в Україні немає жодного регіону, готового до ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності коронавірусом. У середньому по країні цей показник становить 195,7 при нормі 40. Найгірша ситуація в Сумській області (342,9). У Києві він складає 209,7.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 5469 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Полтавській областях.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що якщо в країні буде понад 9,5 тисячі випадків коронавірусу в день, Україна може повернутися до жорсткого карантину.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнибольницаКоронавірус