В Україні підтвердили майже 4 тисячі випадків COVID
В Україні за минулу добу зафіксували 3915 нових випадків коронавірусу. Серед хворих 117 дітей та 111 медпрацівник.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київської (242) областях, Києві (240), а також Дніпропетровській (236) області.
За вчора провели 23 081 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 17 600, методом ІФА - 5 481.
З початку пандемії в Україні заразилися вже 1 мільйон 191 тисяча 812 осіб, померли - 21 861, одужали - 947 514.
Нагадаємо, Україна і ще 139 країн поки не почали процес вакцинації населення від коронавірусу. Йде вакцинація вже в 52 країнах світу.
Крім того, з 25 січня карантин в Україні буде пом'якшено. По всій країні будуть діяти обмеження "помаранчевої зони" адаптивного карантину.