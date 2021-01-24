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В Україні підтвердили майже 4 тисячі випадків COVID

Новость на русском → Україна, Неділя 24 січня 2021 08:15
В Україні підтвердили майже 4 тисячі випадків COVID Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу зафіксували 3915 нових випадків коронавірусу. Серед хворих 117 дітей та 111 медпрацівник.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київської (242) областях, Києві (240), а також Дніпропетровській (236) області.

За вчора провели 23 081 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 17 600, методом ІФА - 5 481.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 1 мільйон 191 тисяча 812 осіб, померли - 21 861, одужали - 947 514.

Нагадаємо, Україна і ще 139 країн поки не почали процес вакцинації населення від коронавірусу. Йде вакцинація вже в 52 країнах світу.

Крім того, з 25 січня карантин в Україні буде пом'якшено. По всій країні будуть діяти обмеження "помаранчевої зони" адаптивного карантину.

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