Маска, паспорт, дистанція: правила карантину з 25 січня

З понеділка Україна виходить з посиленого карантину. Однак деякі обмежувальні заходи продовжать діяти. Що буде заборонено в Україні з 25 січня в матеріалі РБК-Україна.

З понеділка заборонено проведення у навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу в присутності відвідувачів. Також під забороною опинилися святкові заходи, банкетів в розважальних закладах громадського харчування, дискотеки і нічні клуби.

Закладам громадського харчування дозволено працювати з 7:00 до 23:00, однак проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.

Водночас дозволена робота музеїв, виставок і галерей, однак за умови, що один відвідувач на 10 квадратних метрів. Також дозволено проводити релігійні заходи, за умови один чоловік на 5 кв. м.

Також можуть проводитися масові заходи (культурні, спортивні, соціальні) за участю не більше 20 осіб з дистанцією в 1,5 метра. При цьому кінотеатри відновлять свою роботу, але за умови, що зал буде заповнений лише на 50%.

Заборонена робота установ, що надають послуги з розміщення, - крім готелів.

В Україні також буде заборонено відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах дозволено групами не більше 20 осіб.

Досі залишається під забороною проведення медустановами планових госпіталізацій. Однак це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, хворим з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадків, коли є ризик для життя пацієнта.

Також заборонена діяльність спортивних залів і фитнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше 1 людини на 20 кв. м приміщення;

Серед головних і незмінних правил залишається заборона на перебування в громадських місцях, транспорті без надягнутих захисних масок та перебування на вулицях без документів, що засвідчують особистість.

Також заборонено самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації, а також відвідування сторонніми особами установ соціального захисту;

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили майже 4 тисячі нових випадків COVID.