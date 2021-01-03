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В Україні захворюваність COVID-19 перевищує норму в понад 7 разів

Новость на русском → Україна, Неділя 03 січня 2021 11:59
В Україні захворюваність COVID-19 перевищує норму в понад 7 разів Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні показник захворюваності коронавірусом становить 287,9 на 100 тисяч населення. Це більш ніж у 7 разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це говорять дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація із захворюваністю спостерігається у Миколаївській (495,5), Запорізькій (464,3) областях та у Києві (423,9). Найкраща ситуація - у Кіровоградській (84,1), Закарпатській (110,7) та Івано-Франківській (120,8) областях.

Крім того, продовжує скорочуватися і заповненість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус. Станом на 2 січня у країні зайняті 33,3% ліжок. У Миколаївській області зайняті найбільше ліжок - 49%. У Києві заповнені 39% лікарняних місць. Всього в країні введено вже 65 948 ліжок.

Нагадаємо, в Україні на кінець грудня показник захворюваності коронавірусом становив 323,7 на 100 тисяч населення. Це більш ніж у 8 разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Як писало РБК-Україна, у країні за минулу добу зафіксовано 4576 нових випадків СOVID-19. Серед захворілих 172 медичні працівники.

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