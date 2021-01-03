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В Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму более чем в 7 раз

Новина українською → Украина, Воскресенье 03 января 2021 11:59
В Украине заболеваемость COVID-19 превышает норму более чем в 7 раз Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 287,9 на 100 тысяч населения. Это более чем в 7 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом говорят данные Министерства здравоохранения.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью наблюдается в Николаевской (495,5), Запорожской (464,3) областях и в Киеве (423,9). Самая лучшая ситуация - в Кировоградской (84,1), Закарпатской (110,7) и Ивано-Франковской (120,8) областях.

Кроме того, продолжает сокращаться и заполненность больничных коек для больных коронавирусом. По состоянию на 2 января в стране заняты 33,3% коек. В Николаевской области заняты больше всего коек - 49%. В Киеве заполнены 39% больничных мест. Всего в стране введено уже 65 948 коек.

Напомним, в Украине на конец декабря показатель заболеваемости коронавирусом составлял 323,7 на 100 тысяч населения. Это более чем в 8 раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Как писало РБК-Украина, в стране за минувшие сутки зафиксировано 4576 новых случаев СOVID-19. Среди заболевших 172 медицинских работника.

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