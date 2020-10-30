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В Україні планують оновлювати зони карантину за новим принципом

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 11:08
В Україні планують оновлювати зони карантину за новим принципом Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я допустили можливість відходу від світлофорного принципу карантинного зонування. Це розглядають і в уряді.

Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Немчінов вважає, що країні потрібно почати підходити до єдиних принципів в зонуванні, але не уточнив, до яких саме.

"В принципі, так, як сьогодні сказав Віктор Ляшко (головний санітарний лікар України, - ред.), ми маємо, напевно, вже маємо відходити від такого світлофорного принципу", - заявив він.

За сьогоднішнім рішенням, майже вся територія України потрапила в "помаранчеву" зону карантину. В "зеленій" зоні залишилися лише дві адміністративні одиниці.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину. В "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.

Разом з тим, в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 8 312 заражень за добу.

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