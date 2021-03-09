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В Україні невдовзі запустять центр протидії дезінформації

Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що в Україні невдовзі запустять центр протидії дезінформації. Він має розпочати роботу вже найближчим часом.

Про це глава держави заявив у ході форуму "Україна 30".

"Я виступив з ініціативою створити в Україні центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу. І в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі", - сказав президент.

Нагадаємо, на початку березня високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Росія внесла великий внесок у розвиток проблеми дезінформації. За його словами, фейки поширюються в "індустріальних масштабах".

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада 2020 року стало відомо, що Європейська комісія готується запропонувати, щоб ЄС вперше ввів санкції проти Росії або Китаю за поширення фейків. З початку моніторингу зафіксовано понад 10 тисяч фактів прокремлівської дезінформації.

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Новини України Володимир Зеленськийфейк
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